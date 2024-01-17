Москва, 17 января, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Основная задача Госавтоинспеции — обеспечение безопасности движения, снижение смертности и количества ДТП. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 января на совещании с правительством.

Виталий Аньков/РИА Новости

По словам Путина, его удивило, что Минсельхоз занимался регистрацией аэродромной техники. Глава Минпромторга Денис Мантуров в ответ на это отметил, что ещё в советское время Минсельхоз регистрировал тракторы и комбайны, чтобы не перегружать ГАИ и чтобы «гаишники не ловили трактористов и комбайнёров по дороге, по полям».

«Задача гаишников не ловить кого бы то ни было на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, президент Путин в ходе совещания, которое прошло в формате видео-конференц-связи, не исключил создания фонда для капитального ремонта аэродромов по аналогии с дорожным фондом. Так он отреагировал на предложение главы Минтранса Виталия Савельева использовать для ремонта механизм государственно-частного партнёрства. По словам министра, до 2030 года необходимо отремонтировать 111 аэродромов, на что уйдёт по меньшей мере 383 млрд рублей.