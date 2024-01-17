Давос, Швейцария, 17 января, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Украина не предоставили ни единого доказательства и документа о том, что Россия якобы использует иранское вооружение в ходе спецоперации, заявил 17 января глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

IRANIAN ARMY OFFICE/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

«Заявления украинцев о том, что против них используются иранские дроны, создают много шума. Однако они не предоставили нам ни единого доказательства и ни одного документа в подтверждение этих заявлений», — сказал он.

Министр добавил, что Иран никогда не поставлял России беспилотники и ракеты для использования на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее Иран неоднократно отвергал обвинения в поставках беспилотников России. Так, официальный представитель МИД страны Насер Канаани заявлял, что Иран не является стороной конфликта на Украине, а западные СМИ вводят общественность в заблуждение относительно вопроса о беспилотниках.

Постпред России при ООН Василий Небензя поднял на смех «доказательства», которые приводят Запад и Киев о якобы применении российской стороной иранских БПЛА в ходе спецоперации на Украине. Дипломат показал фотографию с изображением украинского президента Владимира Зеленского с беспилотником и пояснил, что такие «фотодоказательства» носят комичный характер.

Небензя указал, что такие фейки делаются, чтобы при отсутствии объективных фактов наполнить негативом доклады генсека ООН, отвлекая внимание от явных нарушений западных участников иранской ядерной сделки.