Тегеран, 28 августа, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Иран не является стороной конфликта на Украине и отвергает обвинения в поставках беспилотников России. Об этом 28 августа сообщил официальный представитель МИД страны Насер Канаани в ходе еженедельной пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Он отметил, что западные СМИ вводят общественность в заблуждение относительно вопроса о беспилотниках.

«Мы многократно опровергали эти заявления. Иран не является стороной конфликта на Украине», — сказал Канаани.

Он добавил, что Иран настаивает на политическом решении украинского конфликта, а стороны, обвиняющие Иран в поставке беспилотников в Россию, должны прекратить массовую отправку своих вооружений Украине.

Также он уточнил, что сотрудничество Ирана и России в оборонной сфере происходит в рамках двусторонних отношений в совместных интересах на основании принятых международных законов и положений. Оно началось до специальной военной операции и не связано с каким-либо вопросом, будь то конфликт на Украине, «ядерная сделка» или что-то иное вопросы и будет продолжено в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не получал от Украины никаких документов, которые могли бы подтвердить поставки иранских дронов в Россию.

Постпред России при ООН Василий Небензя поднял на смех «доказательства», которые приводят Запад и Киев о якобы применении российской стороной иранских БПЛА в ходе спецоперации на Украине. Дипломат показал фотографию с изображением украинского президента Владимира Зеленского с беспилотником и пояснил, что такие «фотодоказательства» носят комичный характер. Небензя указал, что такие фейки делаются, чтобы при отсутствии объективных фактов наполнить негативом доклады генсека ООН, отвлекая внимание от явных нарушений западных участников иранской ядерной сделки.