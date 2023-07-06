Москва, 6 июля, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Постпред России при ООН Василий Небензя поднял на смех «доказательства», которые приводит Запад и Киев о якобы применении ВС РФ иранских беспилотников в ходе проведения спецоперации.

Council.gov.ru Василий Небензя

«Всё, что мы видим, — некие «подозрения» и невнятные «оценки», строящиеся на «информации из открытых источников». Особенно хорошо это видно на примере инсинуаций о так называемых иранских дронах, якобы используемых на Украине», — сказал Небензя коллегам в ООН.

Дипломат показал фотографию с изображением украинского президента Владимира Зеленского с беспилотником и пояснил, что такие «фотодоказательства» носят комичный характер.

«В СМИ разошлась фотография Зеленского якобы с дроном «Шахед». Размер этого дрона — три метра в длину, а размах крыльев два метра. Таким образом, украинский президент должен быть ростом примерно два с половиной метра. Это фейковое фото уже давно высмеяли пользователи интернета», — аргументировал постпред России.

Василий Небензя разрушил и другие подобные «вещественные доказательства», на которых ничто не указывает на их иранское происхождение.

По словам российского дипломата, такие фейковые вбросы делаются для того, чтобы при отсутствии объективных фактов, наполнить «негативом» доклады генсека ООН и координатора «формата 2231», отвлекая тем самым внимание от явных нарушений западных участников иранской ядерной сделки.

Как сообщало ИА Регнум, в Иране не получали от Украины никаких документов, которые бы подтверждали поставки иранских дронов России. Об этом заявил CNN министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан.

Представители Ирана проводили с украинскими властями экспертную встречу на эту тему в ноябре 2022 года. Ранее безосновательными назвали обвинения Киева в использовании российскими военными иранских беспилотников в МИД РФ.

Решение пригласить Украину к участию в заседании Совета Безопасности ООН по иранской ядерной программе является очередным пятном на репутации Великобритании в качестве председателя этого органа, заявил 6 июля Небензя.