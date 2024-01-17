Уфа, 17 января, 2024, 16:14 — ИА Регнум. В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту организации массовых беспорядков и участия в них, сообщили 17 января в пресс-службе Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сказано в сообщении СК.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах были размещены призывы к жителям выйти на протестные акции у Баймакского районного суда, целью этих призывов была организация массовых беспорядков, отметили в ведомстве.

Протестные акции предполагалось провести в период проведения судебного заседания по уголовному делу по обвинению Фаиля Алчинова (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов или террористов) в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), организаторы акций хотели добиться освобождения Алчинова от уголовной ответственности, рассказали в СК.

«В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов», — заявили в ведомстве.

Следователи и сотрудники полиции установят всех причастных к совершённым преступлениям, добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года мигранты устроили массовую стычку с полицейскими на московском рынке «Садовод». Конфликт стал следствием неподчинения законным требованиям представителя власти и едва не перерос в массовую драку с участием мигрантов и правоохранителей. Полиция задержала более 80 иностранцев, участвовавших в беспорядках. Было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении представителя власти.

В октябре 2023 года толпа жителей Махачкалы прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия рейса из Тель-Авива. Участники событий скандировали лозунги в поддержку Палестины, сломали входные двери и прорвались в здание терминала аэропорта. В аэропорту начались беспорядки, пострадали как гражданские лица, так и полицейские. Было возбуждено уголовное дело, позднее его передали в центральный аппарат Следственного комитета.