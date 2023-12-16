Москва, 16 декабря, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Мигрант из Таджикистана напал на полицейского на столичном рынке «Садовод». Конфликт, ставший следствием неподчинения законным требованиям представителя власти вечером 15 декабря, едва не перерос в массовую драку с участием мигрантов и правоохранителей. В конечном итоге полиция задержала более 80 иностранцев, участвовавших в беспорядках.

Кадр из видео

Преступление

Всё произошло возле шестого входа. На кадрах первого инцидента видно, как полицейские останавливают пытавшегося скрыться водителя и вытаскивают его из-за руля. Причиной недолгой погони стало неподчинение с его стороны — мигрант отказался предоставить правоохранителям документы и попытался уехать, прокатив при этом стража порядка на капоте, а затем ещё и несколько раз ударив. Как только мужчину удалось остановить, в процесс включились его неравнодушные друзья.

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Конфликт

Агрессивная толпа начала указывать полицейским на их «неправоту». Окружив правоохранителей возле служебного авто, мигранты начали кричать, ругаться и толкаться, кидать в них комья снега. События приобретали настолько массовый и опасный характер, что пришлось вызывать на подмогу Росгвардию. Угомонить разбушевавшихся мигрантов удалось только несколькими предупредительными выстрелами в воздух, и то не до конца.

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Наказание

В итоге так и не сбежавшему от полиции мигранту вменили совершение таких преступлений как оскорбление и насилие в отношении представителя власти.

«В отношении мужчины, применившего физическую силу в отношении сотрудника полиции на территории рынка «Садовод», возбуждено уголовное дело», — заявили в СК.

Приехавшего в Москву на заработки уроженца Таджикистана задержали. Следователи потребовали арестовать его. В соответствии с санкциями статей, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы и до года исправительных работ. Для соответствующих проверок в следственные органы доставили ещё более 80 поддержавших коллегу мигрантов.