Исламабад, 17 января, 2024, 11:08 — ИА Регнум. МИД Пакистана осудил нарушение Ираном пакистанского воздушного пространства и удар по его территории, в результате которого погибли двое детей, были ранены ещё трое несовершеннолетних. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

EPA/ТАСС

«Большую озабоченность вызывает тот факт, что это нелегальный акт состоялся, несмотря на существование нескольких каналов коммуникации между Пакистаном и Ираном», — говорится в сообщении МИД Пакистана.

Как указано в заявлении, Пакистан всегда заявлял, что терроризм является общей угрозой для всех государств региона, которая требует скоординированных действий.

Подобные односторонние действия не соответствуют добрососедским отношениям и могут серьёзно подорвать двустороннее доверие, говорится заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 16 января агентство Press TV сообщило, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая находится на территории Пакистана.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился 16 января с временным премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

По словам главы МИД Ирана, США думают, что могут как угодно управлять ситуацией в палестино-израильском конфликте, однако на войне может всё сложиться иначе.

Кризис уже распространяется из Палестины по региону, подчеркнул Абдоллахиан. В связи с этим со стороны исламских стран, в том числе Ирана и Пакистана, необходимо прилагать больше усилий для прекращения войны, подчеркнул иранский глава МИД.