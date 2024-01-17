Бишкек, 17 января, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Несколько должностных лиц Сил воздушной обороны ВС Киргизии отстранены на время расследования после катастрофы военного вертолёта в Бишкеке, сообщили 17 января в пресс-службе министерства обороны республики.

Владислав Ногай/ТАСС

«Отдельные должностные лица Сил воздушной обороны ВС КР в целях объективного проведения следственных мероприятий временно освобождены от занимаемых должностей», — сказали ТАСС в ведомстве.

Также в минобороны Киргизии уточнили, что по данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Как ранее передавало ИА Регнум, 17 января в 10:55 по местному времени (07:55 мск) на окраине Бишкека разбился военный вертолёт Ми-8. В результате погиб один, ещё восемь человек пострадали.

Минобороны республики уточнило, что четырёх человек, пострадавших при крушении Ми-8, доставили в реанимацию. Один из них находится в крайне тяжёлой ситуации.