Бишкек, 17 января, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Четырёх человек, пострадавших при крушении военного вертолёта Ми-8 в Бишкеке, доставили в реанимацию. Об этом 17 января сообщили в минобороны Киргизии.

Виктор Толочко/ Sputnik/РИА Новости

Отмечается, что в результате ЧП погиб один военнослужащий, ещё восемь человек пострадали.

«Четверо находятся в реанимации, один из них крайне тяжёлый, четверо — средней тяжести. Все они находятся в больнице скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, военный вертолёт Ми-8 разбился 17 января в 10:55 по местному времени (07:55 мск) на окраине Бишкека. В результате погиб один человек. Также сообщалось о семерых пострадавших.