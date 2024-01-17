Мельбурн, Австралия, 17 января, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) назвала звездой 16-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву, которая вышла в третий круг турнира, разгромив шестую ракетку мира Онс Жабер.

AP/TASS Российская теннисистка Мирра Андреева

«Звезда родилась! 16-летняя Андреева ошеломила шестую сеянную Жабер, победив со счётом 6:0, 6:2, и вышла в третий круг!» — говорится в сообщении в соцсети X.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 17 января Андреева, которая является 47-й ракеткой мира, обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в матче второго круга Australian Open. Встреча продолжалась 55 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:2. В третьем круге она сыграет с представительницей Франции Диан Парри.

Ранее в первом круге Андреева одержала победу над американкой Бернардой Перой. Матч длился 1 час 8 минут и завершился со счётом 7:5, 6:2.