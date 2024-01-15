Мельбурн, Австралия, 15 января, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Российская теннисистка, 47-я ракетка мира Мирра Андреева одержала победу над американкой Бернардой Перой в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2.

JONO SEARLE/EPA/ТАСС Мирра Андреева

16-летняя Андреева три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету её соперницы один эйс, одна ошибка на подаче и два реализованных брейка из четырёх.

Во втором круге Андреева сыграет с представительницей Туниса, шестой ракеткой мира Онс Жабер.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российский теннисист, 15-я ракетка мира Карен Хачанов одержал победу над представителем Германии Даниэлем Альтмайером в матче первого круга Australian Open. Встреча продолжалась 4 часа 5 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Хачанов 15 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из 12 брейк-пойнтов.