Мельбурн, Австралия, 17 января, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Российская теннисистка, 47-я ракетка мира Мирра Андреева одержала победу над представительницей Туниса, шестой ракеткой мира Онс Жабер в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 55 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:2.

EPA/ТАСС Российская теннисистка Мирра Андреева

16-летняя Андреева два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету её соперницы два эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге Андреева сыграет с представительницей Франции Диан Парри.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Андреева одержала победу над американкой Бернардой Перой в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2.