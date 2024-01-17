Андреева вышла в третий круг Australian Open, обыграв шестую ракетку мира
16-летняя теннисистка Андреева обыграла шестую ракетку мира на Australian Open
Мельбурн, Австралия, 17 января, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Российская теннисистка, 47-я ракетка мира Мирра Андреева одержала победу над представительницей Туниса, шестой ракеткой мира Онс Жабер в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 55 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:2.
16-летняя Андреева два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету её соперницы два эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного брейка.
В третьем круге Андреева сыграет с представительницей Франции Диан Парри.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Андреева одержала победу над американкой Бернардой Перой в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2.