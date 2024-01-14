Москва, 14 января, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Резкие перепады температуры воздуха зимой — это нормальные скачки, происходящие из-за солнечных условий, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Скажем, с севера идет вторжение холодных воздушных масс, но солнечная энергия сглаживает. Солнце прогревает поверхность, соответственно, прогревается приземный слой воздуха и изменение температуры меньше. Зимой температурный фон зависит только от направления воздушных масс», — объяснил специалист.

Он добавил, что перепады температур зимой куда более значительны чем летом. Всё это объясняется тем, что летом солнце становится «сглаживающим фактором».

Он напомнил, что со дня зимнего солнцестояния прошло только три недели, а потому солнечная энергия сейчас «хиленькая».

В последние дни в столице наблюдалась аномально низкая температура. Причиной похолодания стало вторжение воздушных масс с севера, подчеркнул Вильфанд. Подобная температура, больше характерна для Нарьян-Мара, для Ненецкого автономного округа, для Ямала. В январе там привычны такие морозы.

«Уже в понедельник, 15 января, ситуация изменится воздушные массы будут перемещаться с запада, с Атлантики из-за чего произойдет резкое повышение температур. В сравнении с сегодняшней ночью, завтра утром температура повысится на 20 градусов, действительно очень резко. И уже завтра температуры максимальные дневные составят минус 1–3 градуса», — уточнил синоптик Вильфанд в беседе с РБК.

На следующий день, температура воздуха будет выше нормы на 4–5 градусов, причем погода будет одинаковой днем и ночью. Воздух прогреется от минус 1 до минус 4 градусов. Возможна и нулевая температура воздуха.

Как передавало ИА Регнум, 10 января специалисты центра погоды «Фобос» предупреждали, что в канун старого Нового года, в ночь с 13 на 14 января, в Москве ожидается резкое похолодание. При этом потепление и снегопады в столице должны начаться с 15-го числа.

13 января в Гидрометцентре России сообщала, что в ночь на 13 января температура воздуха в Московском регионе вновь опустилась ниже отметки в минус 32 градуса. Согласно данным синоптиков, самым холодным местом стал город Клин, а находящаяся там метеостанция зафиксировала температуру воздуха -32,2 градуса.

Вечером 13 января Гидрометеорологический центр объявлял оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов ― до минус 30 градусов. Предупреждение об очень низкой температуре в столице объявили с 23:00 13 января до 10:00 14 января. Кроме того, по Москве и Московской области до 12:00 15 января ввели жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.