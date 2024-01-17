Казань, 17 января, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Несколько самолётов в ночь на 17 января не смогли приземлиться в международном аэропорту «Казань» из-за плохой видимости и сильного ветра. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Егор Алеев/ТАСС

По данным синоптиков, в ночь на 17 января были зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду, видимость менее 2000 метров. Это не позволило осуществить посадку некоторым воздушным судам в аэропорту «Казань», в результате на запасные аэродромы ушли самолёты, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга, Уфы, Новокузнецка, Шарджи, Москвы, Дубая.

Несколько рейсов было задержано на вылет. Ранее в Республике Татарстан было объявлено штормовое предупреждение.

Как передавало ИА Регнум, 11 января пассажиров российской авиакомпании Nordwind Airlines не смогли подвезти к терминалу аэропорта в Кемерове и высадили из самолёта прямо на взлётно-посадочной полосе из-за ураганного ветра. Инцидент произошёл с воздушным судном, прилетевшим из Сочи. Перед приземлением лайнер сделал пять кругов в зоне ожидания, после чего ему всё-таки удалось сесть. Позже самолёт отбуксировали на стоянку, оттуда он вылетел обратно в Сочи.

Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar 9 января при посадке в аэропорту Норильска выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП). Инцидент произошёл около 10:00 (06:00 мск) по местному времени в международном аэропорту имени Н. Н. Урванцева. На борту лайнера находились 169 пассажиров.