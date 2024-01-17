Москва, 17 января, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Госкомпания «Автодор» рекомендовала водителям в ближайшие сутки отложить дальние поездки по трассе М-12 «Восток», соединяющей Москву и Казань, из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании в Telegram-канале.

Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Отмечается, что, согласно прогнозам, в ближайшие сутки в Республике Татарстан ожидается до 25 см снега.

«Просим водителей отложить в ближайшие сутки дальние поездки», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из-за сильного снегопада с ветром отсутствует движение по автотрассе чувашского города Канаша до татарстанского села Шали.

Аварийные комиссары совместно с МЧС предоставляют необходимую помощь водителям, которые оказались на указанном участке.

Специалисты ведут работу по ликвидации последствий стихии.

Как передавало ИА Регнум, несколько самолётов в ночь на 17 января не смогли приземлиться в международном аэропорту «Казань» из-за плохой видимости и сильного ветра. По данным синоптиков, в ночь на 17 января были зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду, видимость менее 2000 метров. Это не позволило осуществить посадку некоторым воздушным судам в аэропорту «Казань», в результате на запасные аэродромы ушли самолёты, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, Новокузнецка, Дубая, Шарджи. Несколько рейсов было задержано на вылет. Ранее в Республике Татарстан было объявлено штормовое предупреждение.