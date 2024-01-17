Никосия, 17 января, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Кипр начали покидать крупные российские компании, что может негативно сказаться на финансовом секторе услуг страны. Об этом сообщает кипрская газета Phileleftheros.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Российские гиганты массово уходят — более 10 компаний ушли навсегда», — сказано в заголовке статьи.

В публикации говорится, что на данный момент ситуация на Кипре характеризуется как «период изменения карты в сфере финансовых услуг».

«И это потому, что массовый уход российских компаний, выбравших наш остров своей базой, уже факт и он будет продолжаться», — поясняет автор статьи.

Газета отмечает, что несколько десятков российских компаний с «огромным объёмом бизнеса в своём секторе» приняли решение навсегда покинуть Кипр.

Более того, за этими компаниями могут последовать и другие, предупреждает издание.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря прошлого года правительство Кипра дало указание банкам прекратить все операции в рублях в рамках «профилактических мер».

Отмечалось, что такое решение было принято после того, как США направили на остров группу правоохранителей, в том числе из ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen), для оказания помощи в рассмотрении 29 дел, связанных с санкциями против России.

Кроме того, в компаниях, предоставляющих юридические и бухгалтерские услуги, проводились проверки процедур ускоренной регистрации россиянами бизнеса на Кипре.

Перед этим, в апреле, власти Кипра заблокировали банковские счета физических лиц и организаций, которые обвиняются в оказываемой российским бизнесменам помощи по обходу антироссийских санкций, введённых США и странами Евросоюза.

До этого власти Кипра приняли решение ужесточить критерии предоставления гражданства лицам из третьих стран. По словам главы МВД республики Константиноса Иаонну, целью такого шага стала необходимость в усилении механизма, контролирующего иностранные инвестиции.