Москва, 23 апреля, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Власти Кипра заблокировали банковские счета физических лиц и организаций, которые обвиняются в оказываемой российским бизнесменам помощи по обходу антироссийских санкций, введённых странами Евросоюза и Соединёнными Штатами Америки, сообщил финансовый комиссар республики Павлос Иоанну.

Иван Шилов ИА REGNUM Кипр

«Активы соответствующих лиц и организаций были заморожены. <…> Было неизбежно, что банки примут те правильные действия, которые они приняли», — заявил Иоанну в эфире телеканала СуВС.

Накануне власти Кипра также приняли решение ужесточить критерии предоставления гражданства лицам из третьих стран. По словам главы МВД Кипра Константиноса Иаонну, целью такого шага стала необходимость в усилении механизма, контролирующего иностранные инвестиции.

По итогам встречи глав министерств иностранных дел стран G7 в Японии 18 апреля заявили, что страны «Большой семёрки» продолжат заморозку находящихся в зоне их юрисдикции российских активов до прекращения боевых действий на Украине.