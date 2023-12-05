Никосия, 5 декабря, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Правительство Кипра дало указание банкам прекратить все операции в рублях в рамках «профилактических мер». Об этом 5 декабря написала местная газета Politis.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что такое решение было принято после того, как США направили на остров группу правоохранителей, в том числе из ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen), для оказания помощи в рассмотрении 29 дел, связанных с санкциями против России.

Кроме того, в компаниях, предоставляющих юридические и бухгалтерские услуги, проводятся проверки процедур ускоренной регистрации россиянами бизнеса на Кипре.

Как сообщало ИА Регнум, власти Кипра заблокировали банковские счета физических лиц и организаций, которые обвиняются в оказываемой российским бизнесменам помощи по обходу антироссийских санкций, введённых США и странами Евросоюза.

До этого власти Кипра приняли решение ужесточить критерии предоставления гражданства лицам из третьих стран. По словам главы МВД республики Константиноса Иаонну, целью такого шага стала необходимость в усилении механизма, контролирующего иностранные инвестиции.