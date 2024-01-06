Махачкала, 6 января, 2024, 19:39 — ИА Регнум. В Дагестане сотрудники МЧС России на пожаре спасли шестерых детей. Об этом 6 января сообщила пресс-служба ведомства.

МЧС России

Частный двухэтажный дом горел в посёлке Юбилейный. Огнём было охвачено 150 квадратных метров. В тушении было задействовано 27 пожарных и семь единиц техники.

Отмечается, что ещё четверых взрослых и двух детей эвакуировали. Никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 января в результате пожара в селе Балаганное Магаданской области погибли четыре человека. Возгорание произошло в одноэтажном частном жилом доме. К моменту прибытия сотрудников спасательного ведомства дом был охвачен огнём. Были повреждены пристройка к дому, кровля, стены, вещи и мебель на площади 18 кв. метров.