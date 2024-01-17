Киев, 17 января, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Киевским властям придётся пойти на невыгодный для себя мир с Россией из-за развала собственного тыла на Западе. Так считает украинский политолог Андрей Золотарев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению эксперта, чтобы о чём-то договариваться и диктовать условия, надо иметь, прежде всего, крепкий, прочный тыл, а его у Киева нет.

«Запад фактически является стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл, он в 2024 году просаживается, и очень заметно», — пояснил Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka.

Политолог также добавил, что программа Всемирного экономического форума в Давосе явно показала, что проблемы Украины не входят в число приоритетов Запада. Конфликт оказался второстепенной темой после климата, энергетики и социальных проблем.

«Страны Глобального Юга в очередной раз показали Зеленскому, что не поддержат его «формулу мира». Антироссийская риторика всё хуже действует даже на европейские страны», — констатировал эксперт.

Резюмируя, он сказал, что Украину поставят в такие условия, когда ни о чём большем, «чем о похабном мире, мечтать не придётся».

Как сообщало ИА Регнум, разжигание Западом конфликта с Россией привело к уничтожению Украины, заявил 16 января во время заседания депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Конфликт можно было остановить, однако США и НАТО мира не хотели, стремясь нанести России как можно больше урона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конфликт на Украине гибридной войной США против России. В Кремле указали на сильную вовлечённость Вашингтона в украинский конфликт. Песков подчеркнул, что Россия открыта к переговорам с США, но на своих условиях.