Москва, 10 декабря, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал украинские власти придурками и неонацистами. Об этом он сказал после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» 8 декабря. Видеофрагмент разговора опубликовал тележурналист Павел Зарубин.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Комментируя ситуацию в канадском парламенте, когда там приветствовали 98-летнего нациста из дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку, Путин отметил, что это является проявлением нацизма и готовности сотрудничать с кем угодно, чтобы навредить России.

Путин также обратил внимание на то, что на той церемонии в Канаде присутствовал и глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Я уже не говорю о том, что в реальной жизни происходит, когда людей вылавливают, уничтожают на улицах. Это на весь мир показали. Мало того, что они придурки, так они ещё и неонацисты. Это очевидный факт, что против этого скажешь?» — отметил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, Хунку 23 сентября пригласили на заседание парламента Канады. Все присутствующие, включая Зеленского и канадского премьера Джастина Трюдо,стоя, ему аплодировали.

Путин отмечал, что позвать нациста и приветствовать его мог только идиот или негодяй. Он также напомнил, что дивизия СС «Галичина» была признана судьями Нюрнбергского процесса преступной и виновной в геноциде.

Генеральная прокуратура РФ 7 декабря обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции Хунки, который обвиняется в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Следователи полагают, что он причастен к убийству не менее 500 советских граждан.