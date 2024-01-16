Лондон, 16 января, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон захотел купить копию 4-метровой двери своей экс-резиденции на Даунинг-стрит, которую использовали в съёмках сериала «Корона». Джонсон сделал на неё ставку на аукционе.

Иван Шилов ИА Регнум Борис Джонсон

«Он заставил всех расхохотаться. Это огромный предмет реквизита, так что никто не знает, куда Борис поставит её, если он победит. Но он явно испытал ностальгию, когда увидел её», — сообщает The Sun.

Издание добавляет, команда, которая занимается продажами, пошутила, что Джонсон так желает вернуться в здание №10 на Даунинг-стрит, что покупает эту дверь для своего дома.

Источник, на который ссылается британское СМИ добавил, торги состоятся 7 февраля. При этом Борис Джонсон будет знать, какие ставки делают другие претенденты на обладание дверью высотой без малого четыре метра, говорится в материале.

Как уточняет The Times, стоимость этой двери колеблется от 20 тыс. до 30 тыс. фунтов стерлингов. Бывший политик сделал ставку по верхнему порогу.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин спросил не придурки ли киевские власти из-за отказа от переговоров с Москвой, потому что им запретил вести диалог с Россией Борис Джонсон. Ранее экс-премьер Великобритании открестился от обвинений в свой адрес по поводу срыва переговоров между РФ и Украиной. Он назвал информацию о своей причастности к срыву переговоров полным бредом. При этом Джонсон вынужден был признать, что в 2022 году в Стамбуле разговаривал с Владимиром Зеленским и выразил озабоченность по поводу возможного диалога между Москвой и Киевом.