Успешные муниципальные практики важно масштабировать, заявил Путин
Путин: успешные муниципальные практики необходимо масштабировать
Москва, 16 января, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Успешные практики, реализующиеся на муниципальном уровне, необходимо масштабировать, заявил 16 января президент России Владимир Путин.
«Есть очень хорошие практики, и, конечно, нужно их масштабировать. Очень важно иметь такие площадки, которые позволяют это делать», — сказал глава государства на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны.
Путин также отметил, что первый Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» собрал 7 тыс. человек, а всего в системе работает 4,5 млн человек.
Как передавало ИА Регнум, Путин приехал на церемонию вручения премии «Служение», которая проходит в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Во вступительном слове он отметил, что в самом названии форума заложен глубокий смысл, а именно любовь к малой Родине, которая сама по себе очень личное и тёплое чувство, обладающее созидательной силой общенационального значения.
Глава государства заявил, что муниципалитеты должны участвовать в формировании общенациональной повестки развития, в том числе в работе на площадке Госсовета.