Москва, 16 января, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Успешные практики, реализующиеся на муниципальном уровне, необходимо масштабировать, заявил 16 января президент России Владимир Путин.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Есть очень хорошие практики, и, конечно, нужно их масштабировать. Очень важно иметь такие площадки, которые позволяют это делать», — сказал глава государства на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны.

Путин также отметил, что первый Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» собрал 7 тыс. человек, а всего в системе работает 4,5 млн человек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3860215" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Федерации

Как передавало ИА Регнум, Путин приехал на церемонию вручения премии «Служение», которая проходит в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Во вступительном слове он отметил, что в самом названии форума заложен глубокий смысл, а именно любовь к малой Родине, которая сама по себе очень личное и тёплое чувство, обладающее созидательной силой общенационального значения.

Глава государства заявил, что муниципалитеты должны участвовать в формировании общенациональной повестки развития, в том числе в работе на площадке Госсовета.