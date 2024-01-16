Москва, 16 января, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию вручения премии «Служение» 16 января в Москве. Премия вручается лучшим представителям местного самоуправления.

РИА Новости/Гавриил Григоров Президент РФ Владимир Путин

Отмечается, что церемония вручения наград проходит в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

«Я очень рад приветствовать участников первого всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Сегодня здесь представители муниципального сообщества из всех регионов страны — главы муниципальных образований, муниципальные служащие, работники муниципальных организаций — люди, которые в своих городах, районах, сельских поселениях добиваются реальных изменений к лучшему. Своё призвание находят в труде на благо сограждан», — сказал Путин во вступительном слове.

Российский лидер отметил, что в самом названии форума заложен глубокий смысл, а именно любовь к малой Родине, которое само по себе «очень личное и тёплое чувство», обладающее «громадной созидательной силой общенационального значения».

«Мы часто говорим, что муниципальная власть ближе всего к людям. Конечно, так оно и есть. От неё напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан. И хочу вновь повторить — именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны, так, как люди видят своё настоящее и будущее», — подчеркнул президент.

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Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Путина, она присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Организатором премии выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Как передавало ИА Регнум, порядка 3 млн голосов было отдано за участников Всероссийской муниципальной премии «Служение». Отмечалось, что голосование проходило на сайте премияслужение.рф и было доступно всем жителям России после регистрации на сайте.

На премию могли выдвигаться главы муниципальных образований, работники муниципалитетов и муниципальных организаций, муниципальные служащие, председатели, исполнительные директоры и сотрудники Советов муниципальных образований субъектов РФ, сельские старосты, председатели и члены ТОС, муниципальные депутаты.

По результатам приёмной кампании было получено 18 458 заявок на соискание премии от представителей муниципального сообщества из 89 регионов России, ещё 433 заявки было подано в специальной номинации.

Уточнялось, что премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения, в том числе за внедрение цифровых технологий и создание эффективных каналов коммуникации с гражданами.

Представителей муниципального сообщества, деятельность которых наиболее ярко раскрывает понятие «служение», наградят за особый вклад в служение людям в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества», говорится в сообщении.