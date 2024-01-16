Москва, 16 января, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Муниципалитеты должны участвовать в формировании общенациональной повестки развития, в том числе в работе на площадке Госсовета. Об этом президент России Владимир Путин заявил 16 января на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Открывая совещание, глава государства отметил, что работа на местных уровнях самая сложная, так как муниципалитетам приходится напрямую взаимодействовать с людьми, решать их вопросы.

«Считаю, что мы должны активно использовать все механизмы для более активного участия муниципалитетов в формировании общенациональной повестки развития», — сказал Путин.

По его словам, коллеги положительно оценивают и считают целесообразным привлечение муниципалитетов к работе в Госсовете, их участие в работе площадок подобного рода. Дальше так и будет, заключил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января Путин принял участие в церемонии вручения премии «Служение» лучшим представителям местного самоуправления. Во вступительном слове он подчеркнул, что именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей России, того, как люди видят своё настоящее и будущее.