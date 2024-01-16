Москва, 16 января, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Голос местного самоуправления должен учитываться в процессе принятия решений, заявил 16 января президент России Владимир Путин на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение».

Павел Бедняков /РИА Новости Владимир Путин

«Нам очень важно, чтобы голос местного самоуправления был напрямую услышан в процессе принятия решений», — сказал глава государства, добавив, что именно поэтому представители муниципальных органов власти участвуют в работе Государственного совета.

По словам Путина, нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше людей, в том числе молодых, чувствовали себя востребованными на всех уровнях публичной власти и, конечно же, становились частью муниципального сообщества.

Глава государства отметил, что среди тех, кто посвящает себя муниципальной работе, очень много достойных людей, которые на деле возрождают лучшие традиции отечественного местного самоуправления.

Как передавало ИА Регнум, 16 января Путин приехал на церемонию вручения премии «Служение», которая проходит в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Во вступительном слове он отметил, что в самом названии форума заложен глубокий смысл, а именно любовь к малой Родине, которая сама по себе очень личное и тёплое чувство, обладающее созидательной силой общенационального значения.

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Ранее президент подписал указ об установлении почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Звание будет присваиваться должностным лицам местного самоуправления за личные заслуги в развитии отрасли, в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований и реализации отдельных государственных полномочий.