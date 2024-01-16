Москва, 16 января, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Предложения России для стабилизации отношений КНДР и Южной Кореи находятся на столе переговоров, они уже в работе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Корейской Народно-Демократической Республики Цон Со Хи.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Лавров пояснил, что речь идёт о тех предложениях, которые Россия вместе с КНР вносила на рассмотрение в Совбез ООН.

«Мы всегда выступали за налаживание переговорного процесса без каких-либо предварительных условий, с тем чтобы добиваться достижения прочного мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии. Соответствующие предложения Россия самостоятельно и вместе с КНР вносила в Совет Безопасности ООН, они находятся на столе переговоров», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум 15 января, правительственная делегация КНДР, которую возглавила министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цон Со Хи, 14 января отправилась из Пхеньяна в Россию.

Ранее в МИД РФ сообщили, что глава МИД КНДР посетит Россию 15–17 января с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова.