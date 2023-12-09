Москва, 9 декабря, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Певец Леонид Агутин сообщил, что врачи обнаружили у него блуждающий тромб и сделали срочную операцию.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Леонид Агутин

«Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал растяжение. Сделали узи, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили», — написал певец на своей странице «ВКонтакте».

Агутин также рассказал, что операция прошла успешно, а врачи продолжают наблюдение. Как скоро его должны выписать из больницы, певец не сообщил, отметив лишь, что врачи обещают, «что это не надолго».

Агутин также поблагодарил своих поклонников за их заботу, переживания и поддержку.

Ранее ряд СМИ сообщили, что у 55-летнего певца якобы диагностировали тромбоз глубоких вен и прописали продолжительное медикаментозное лечение.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в конце ноября 2023 года актёра и певца Михаила Боярского госпитализировали в петербургскую Мариинскую больницу. Близкие Боярского подтвердили, что у него диагностировали инфаркт, но отметили, что состояние актёра уже стабилизировалось.

В октябре 2023 года в Москве госпитализировали певца Диму Билана. На страницах в соцсетях певец сообщил, что ряд его концертов переносится «в связи с затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога». Врачи рекомендовали певцу пребывать в спокойной обстановке, добавил Билан.