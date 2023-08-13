Москва, 14 августа, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Российский певец и композитор Леонид Агутин заявил, что не повернулся к исполнителю SHAMAN (Ярослав Дронов) во время слепых прослушиваний на шоу «Голос» из-за особой манеры выступлений этого артиста. Об этом Агутин рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Okras SHAMAN

Согласно правилам «Голоса», четыре члена жюри выбирают среди конкурсантов тех, с которыми позже они собираются работать в команде и делиться своим опытом. Участники шоу должны пройти несколько этапов отбора, по итогам которого определяется победитель.

По словам композитора, он не знал, что будет делать в качестве наставника певца SHAMAN.

«У него сильный голос, но направление его пения, да и творчества, как потом оказалось, очень ровное, прямое. Я не понимал, что с этим делать», — отметил Агутин.

Он пояснил, что Ярослава Дронова отличает сильно выраженная «народная шкала» исполнения. Агутин напомнил, что в таком же стиле выступает певица Пелагея.

Композитор также уточнил, что представители жюри конкурса часто отдавали предпочтение участникам в соответствии с характером их исполнения.

«У нас у каждого была своя роль», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года SHAMAN написал, что его видео на песню «Я русский» попало в сто лучших клипов мира. В сентябре лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов призвал российского президента Владимира Путина присвоить этому певцу звание заслуженного артиста России.

20 июля SHAMAN опубликовал свой новый клип на песню «Мой бой», записанный в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В ролике также показаны герои спецоперации.