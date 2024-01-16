Москва, 16 января, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует встречу с премьер-министром Нигера Али Махаманом Ламином Зейном, заявил 16 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин

Отвечая на вопрос, планируется ли встреча премьера африканской страны, который прибыл с визитом в Москву, с президентом России Владимиром Путиным, представитель Кремля отметил, что такая встреча не планируется.

«У президента не запланирована встреча, советую обращаться в МИД. Безусловно, по всем направлениям мы продолжаем развивать наши отношения», — сказал Песков.

Он также добавил, что саммит Россия — Африка, который состоялся в Санкт-Петербурге в 2023 году, был результативным.

Как передавало ИА Регнум, делегация Нигера во главе с премьер-министром страны Али Махаманом Ламином Зейном 15 января отправилась с визитом в Москву. Делегация также планирует посетить Турцию, Сербию, Иран. В неё, помимо премьера, вошли министры обороны, нефти, сельского хозяйства, молодёжи и спорта, здравоохранения и торговли.