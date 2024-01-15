Ниамей, 15 января, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Делегация Нигера во главе с премьер-министром страны Али Махаманом Ламином Зейном 15 января отправилась с визитом в Москву, она также планирует посетить Турцию, Сербию, Иран. Об этом сообщает издание Mondafrique, ссылаясь на источник, близкий к правительству Нигера.

(сс) Ryan Rayburn

«Большая нигерская делегация летит в понедельник в Москву. В рамках этого дипломатического турне они затем посетят Сербию, Турцию и Иран», — сообщает издание.

Уточняется, что в делегацию Нигера, помимо премьера, вошли министры обороны, нефти, сельского хозяйства, молодежи и спорта, здравоохранения и торговли.

По данным издания, целью визитов делегации Нигера является «диверсификация» круга партнёров. Руководство страны намерено изучить возможности сотрудничества в различных сферах, в том числе в сфере обороны, сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения и нефти, говорится в публикации.

Отмечается, что несмотря на наложенные на Нигер санкции со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в конце января ожидается визит в Нигер посредников ЭКОВАС — президентов Того и Гвинеи-Бисау.

Как передавало ИА Регнум, переворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от управления страной президента Мохамеда Базума и заблокировали его в президентской резиденции. В ходе переворота генерал Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода. В состав нового правительства вошёл 21 министр. Среди них есть как военные, так и гражданские лица.

В декабре 2023 года стало известно, что военное правительство Нигера досрочно расторгло договор о военном партнёрстве с Евросоюзом. Отмечается, что власти африканской страны отозвали своё разрешение на развёртывание миссии ЕС в Ниамее, целью которой, согласно заявлениям внешнеполитической службы Евросоюза, было укрепление сектора внутренней безопасности Нигера. Новые власти Нигера потребовали от Парижа вывести свои войска с территории республики.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе заявил, что США являются виновниками вооружённых конфликтов и смены режимов в ряде стран Африки. По его словам, основное негативное влияние на развитие обстановки в регионе оказывают политическая нестабильность и внутренние конфликты в странах Северной Африки и Сахаро-Сахельской зоны.