Вашингтон, 16 января, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Бывший постпред Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли поздравила экс-президента США Дональда Трампа с победой на первичных выборах в штате Айова.

AP/TASS Бывший постпред Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли

«Я хочу поздравить Трампа с его сегодняшней победой», — заявила она, выступая перед своими сторонниками в Де-Мойне — столице Айовы. Трансляцию вёл телеканал Fox News.

При этом Хейли не стала поздравлять со вторым местом губернатора Флориды Рона Десантиса.

Как передавало ИА Регнум, по итогам подсчёта 40 тыс. голосов за Трампа было отдано почти 52%. Второй результат с большим отставанием у губернатора Флориды Рона Десантиса (20%), бывший постпред США при ООН Никки Хейли набрала 19,4%. Предприниматель Вивек Рамасвами заручился поддержкой всего лишь 7,8% избирателей.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Ожидается, что основная борьба за пост главы государства начнётся между Трампом и действующим главой Белого дома Джо Байденом.

В ходе выступления перед сторонниками в Де-Мойне Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства в 2024 году планирует «запечатать» южную границу страны. Он также назвал действующего американского лидера Джо Байдена «наихудшим президентом, уничтожающим свою страну».