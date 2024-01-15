Баку, 16 января, 2024, 00:09 — ИА Регнум. В результате взрыва в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку погибли семь человек, сообщили 15 января в МЧС Азербайджана.

skeeze Пожар

«По обновлённой информации, в ходе спасательно-поисковых работ на месте взрыва из-под завалов извлечены тела семи человек», — уточнили в ведомстве.

Поисково-спасательные операции продолжаются.

В совместном заявлении МЧС и генеральной прокуратуры Азербайджана говорится, что по факту пожара в мебельном цехе возбуждено уголовное дело.

Пожар в цехе, расположенном на улице Кунанбаева в Баку, произошёл 15 января.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Баку вспыхнул пожар на рынке строительных материалов «Дарнагюль». В результате инцидента погиб один человек, мужчина скончался до прибытия медиков. Площадь возгорания составила около 4 тыс. кв. метров.

В декабре 2023 года загорелась мебельная фабрика в Ставрополе. Площадь возгорания составила 400 кв. метров. При пожаре на улице 3-й Промышленной никто не пострадал.