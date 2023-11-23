Баку, 23 ноября, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на рынке строительных материалов «Дарнагюль» в Баку, погиб один человек. Об этом сообщает 23 ноября пресс-служба МЧС Азербайджана.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

Сообщение о пожаре на проспекте Зии Буниятова в Бинагадинском районе Баку поступило в экстренные службы в 05:45 по местному времени (04:45 мск). Пламя распространилось по рынку стройматериалов. На место прибыли пожарные и медики.

Пожар унёс жизнь одного человека, мужчина скончался до прибытия медиков.

Площадь возгорания составляет около 4 тыс. кв. м, сообщил замначальника Государственной службы противопожарной охраны МЧС Рза Худиев информагентству APA.

В районе, где произошёл пожар, частично ограничен проезд. Продолжается активное тушение, огонь удалось взять под контроль, несмотря на сильный ветер. Территория рынка оцеплена полицией.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее пожар вспыхнул на рынке пиломатериалов в Наримановском районе Баку. Площадь, охваченная огнём, превысила 7 тыс. кв. м. При тушении пострадали пять сотрудников МЧС, троим потребовалась госпитализация.