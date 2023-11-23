В Баку вспыхнул пожар на рынке стройматериалов, погиб один человек
В Баку запылал рынок стройматериалов, погиб один человек
Баку, 23 ноября, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на рынке строительных материалов «Дарнагюль» в Баку, погиб один человек. Об этом сообщает 23 ноября пресс-служба МЧС Азербайджана.
Сообщение о пожаре на проспекте Зии Буниятова в Бинагадинском районе Баку поступило в экстренные службы в 05:45 по местному времени (04:45 мск). Пламя распространилось по рынку стройматериалов. На место прибыли пожарные и медики.
Пожар унёс жизнь одного человека, мужчина скончался до прибытия медиков.
Площадь возгорания составляет около 4 тыс. кв. м, сообщил замначальника Государственной службы противопожарной охраны МЧС Рза Худиев информагентству APA.
В районе, где произошёл пожар, частично ограничен проезд. Продолжается активное тушение, огонь удалось взять под контроль, несмотря на сильный ветер. Территория рынка оцеплена полицией.
Как сообщало ИА Регнум, ранее пожар вспыхнул на рынке пиломатериалов в Наримановском районе Баку. Площадь, охваченная огнём, превысила 7 тыс. кв. м. При тушении пострадали пять сотрудников МЧС, троим потребовалась госпитализация.