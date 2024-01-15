Санкт-Петербург, 15 января, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Московский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству и уже назначено предварительное судебное заседание по иску заместителя генпрокурора РФ к основателю холдинга «Рольф» Сергею Петрову, который находится в розыске. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким образом, представитель надзорного ведомства просит об обращении всех ценных бумаг, принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Петербург», а также «Рольф Тех» как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Скандал с автодилером тянется с середины 2019 года, когда на автодилера «Рольф», экс-депутата Госдумы Петрова и нескольких руководителей компании возбудили уголовные дела о выводе за рубеж крупной суммы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября 2023 Черёмушкинский суд Москвы приговорил топ-менеджера компании «Рольф» Анатолия Кайро за незаконный вывод около 4 млрд рублей на Кипр к 8,5 года колонии.

По версии следствия, в 2014 году Кайро участвовал в организации преступной схемы, в рамках которой на счета подконтрольной владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову кипрской компании «Панабел Лимитед» были перечислены полученные от коммерческой деятельности 4 млрд рублей.

Акции «Рольфа» и других его активов переданы во временное управление Росимущества в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Документ опубликован 22 декабря.

Согласно указу, во временное управление переходят 660 759 610 акций автомобильного дилера, которые принадлежат кипрскому офшору «Деланс лимитед», а также 15 198 акций, принадлежащих компании «Рольф моторс».

Во временное управление переходят и все доли в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».

По данным отчётности автодилера «Рольф» за 2022 год, уставной капитал компании содержит 660,7 млн акций. Основанная в 1991 году компания включает 21 автомобильную марку и мотоциклетный бренд. Дилерская сеть охватывает Москву и Санкт-Петербург.