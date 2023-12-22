Акции автодилера «Рольф» перешли под временное управление Росимущества
Путин передал акции автодилера «Рольф» под управление Росимущества
Москва, 22 декабря, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Акции автомобильного дилера «Рольф» и других его активов переданы во временное управление Росимущества в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Документ опубликован 22 декабря на официальном портале правовой информации.
Согласно указу главы государства, во временное управление переходят 660 759 610 акций автомобильного дилера, которые принадлежат кипрскому офшору «Деланс лимитед», а также 15 198 акций, принадлежащих компании «Рольф моторс».
Во временное управление переходят и все доли в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».
По данным отчётности автодилера «Рольф» за 2022 год, уставной капитал компании содержит 660,7 млн акций. Основанная в 1991 году компания включает 21 автомобильную марку и мотоциклетный бренд. Дилерская сеть охватывает Москву и Санкт-Петербург.
Как сообщало ИА Регнум, в июне 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя группы «Рольф» Сергея Петрова и ряда других руководителей компании. Петрова, экс-гендиректора автодилера Татьяну Луковецкую и директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалию заочно арестовали и объявили в розыск за причастность к выводу за рубеж 4 млрд рублей.
В сентябре 2023 года суд в Москве приговорил топ-менеджера компании «Рольф» Анатолия Кайро к 8,5 года колонии за незаконный вывод средств за рубеж.