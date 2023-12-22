Москва, 22 декабря, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Акции автомобильного дилера «Рольф» и других его активов переданы во временное управление Росимущества в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Документ опубликован 22 декабря на официальном портале правовой информации.

Сергей Коньков/ИЗВЕСТИЯ

Согласно указу главы государства, во временное управление переходят 660 759 610 акций автомобильного дилера, которые принадлежат кипрскому офшору «Деланс лимитед», а также 15 198 акций, принадлежащих компании «Рольф моторс».

Во временное управление переходят и все доли в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».

По данным отчётности автодилера «Рольф» за 2022 год, уставной капитал компании содержит 660,7 млн акций. Основанная в 1991 году компания включает 21 автомобильную марку и мотоциклетный бренд. Дилерская сеть охватывает Москву и Санкт-Петербург.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя группы «Рольф» Сергея Петрова и ряда других руководителей компании. Петрова, экс-гендиректора автодилера Татьяну Луковецкую и директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалию заочно арестовали и объявили в розыск за причастность к выводу за рубеж 4 млрд рублей.

В сентябре 2023 года суд в Москве приговорил топ-менеджера компании «Рольф» Анатолия Кайро к 8,5 года колонии за незаконный вывод средств за рубеж.