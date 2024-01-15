Ростов-на-Дону, 15 января, 2024, 19:26 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону полицейский застрелил мужчину, который напал на него с ножом во время проверки квартиры. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

В дежурную часть поступило сообщение об избиении человека в квартире. Для проверки туда был направлен экипаж патрульно-постовой службы.

Прибыв на место, полицейские услышали за дверью крики о помощи и выбили входную дверь. В квартире они увидели мужчину в неадекватном состоянии, который наносил женщине удары ножом.

«Заметив сотрудников полиции, мужчина напал на одного из них с ножом. Полицейский потребовал бросить оружие, однако он не прекратил противоправные действия. В соответствии с законом сотрудник полиции выстрелил нарушителю в ногу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, получив ранение, фигурант вновь предпринял попытку нападения, в связи с чем полицейский выстрелил ему в грудь. Прибывшие медики констатировали смерть злоумышленника.

В ведомстве добавили, что злоумышленник успел нанести с колото-резаные раны женщине и её брату. Полицейского от ранений спас бронежилет.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря в Рязанской области мужчина открыл стрельбу из дома на трассе М-5 и попал в одного из полицейских. От полученного ранения он скончался на месте. По данным СМИ, к мужчине, застрелившему полицейского, приехали с обыском сотрудники из Вологды. Командированные в соседний регион силовики должны были провести оперативные мероприятия, но, увидев полицию на пороге, мужчина неожиданно открыл огонь. Прокуратура региона возбудила уголовное дело после инцидента.