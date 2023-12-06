Рязань, 6 декабря, 2023, 15:32 — ИА Регнум. После стрельбы на трассе М-5 в Рязанской области, где погиб сотрудник полиции, возбуждено уголовное дело, сообщила 6 декабря пресс-служба прокуратуры региона в своём Telegram-канале.

Прокуратура Рязанской области

«Сегодня, на территории Рыбновского района Рязанской области при производстве следственного действия 47-летним уроженцем Вологодской области оказано сопротивление. Им произведён выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции», — сказано в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор области, который взял ход и результаты расследования на контроль.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря мужчина открыл стрельбу из дома на трассе М-5 в Рязанской области. Сообщается, что стрелок попал в одного из полицейских, оказавшихся на месте стрельбы. От полученного ранения он скончался на месте. Погибшим оказался вологодский сотрудник МВД Максим Розанов. Пострадавших среди гражданского населения нет.

По данным СМИ, к мужчине, застрелившему полицейского, приехали с обыском сотрудники из Вологды. Командированные в соседний регион силовики должны были провести оперативные мероприятия у 47-летнего Александра Г., но увидев полицию на пороге, мужчина неожиданно открыл огонь.