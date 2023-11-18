Санкт-Петербург, 18 ноября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» не намерен в зимнее трансферное окно расставаться со своими полузащитниками Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным. Об этом 18 ноября заявил председатель правления петербургской команды Александр Медведев.

ФК «Зенит»/ТАСС Полузащитники «Зенита» Алексей Сутормин и Александр Ерохин (слева направо)

«Не соответствует», — сказал он, отвечая на вопрос о том, соответствуют ли действительности сообщения об уходе игроков из «Зенита». Слова футбольного функционера привело «РИА Новости».

Ранее 18 ноября в СМИ появились сообщения о том, что санкт-петербургский клуб во время ближайшего трансферного окна хочет расстаться с Сутооминым и Ерохиным, чтобы обновить свой состав.

Как сообщало ИА Регнум, клуб «Краснодар» 12 ноября на выезде сыграл вничью с «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Проходивший на «Газпром-Арене» матч закончился со счётом 1:1.

Позднее в этот же день глава компании «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал матч «Зенита» с «Краснодаром». По его словам, во встрече «лев прыгнул, бык отскочил».