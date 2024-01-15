Москва, 15 января, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поздравил маленького мальчика, который танцевал на его концерте в Иркутске, с Новым Годом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский.

Алексей Майшев/РИА Новости Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

В декабре 2023 года в сети было опубликовано видео, на котором маленький мальчик танцует на концерте певца SHAMAN в Иркутске под песню «Я русский».

По словам Коробкова-Землянского, что в канун Старого Нового года SHAMAN позвонил мальчику по видеосвязи, поздравил ребёнка с прошедшими праздниками и подарил новогодний подарок.

«Ярослав отправил ему подарок, который парень получил в Старый Новый год, и позвонил ребёнку, чтобы поздравить лично», — приводит «Газета.Ru» слова руководителя пресс-службы артиста.

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Отмечается, что певец подарил ребёнку свою фотографию с автографом, брелок, кепку, толстовку и шоппер с надписью «Я русский». SHAMAN пожелал мальчику и его семье здоровья, счастья и всего наилучшего. В ходе разговора с артистом мальчик отметил, что подарки ему «очень понравились».

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Как передавало ИА Регнум, SHAMAN приостановил тур по Сибири после встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Он отметил, что декабрьские встречи в Томске и Новосибирске по техническим причинам пока не состоятся. При этом SHAMAN отметил, что его турне «Я русский» продолжается. Он добавил, что тур постоянно дополняется новыми датами и городами.

Певец планировал дать два концерта в Новосибирске (14–15 ноября), и концерт в Томске (16 декабря). При этом сообщается, что концерты в Новосибирске перенесли на январь 2024 года, а в Томске — отменили совсем. В рамках турне у исполнителя намечены выступления в Москве, Калуге, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Астрахани, Перми, Нижнем Тагиле, Тюмени, Кургане и Омске.

23 ноября 2023 года ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, согласно которому граждане России считают самыми патриотичными музыкантами страны Ярослава Дронова (SHAMAN), Олега Газманова и Николая Расторгуева.