Москва, 15 января, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Порядка 3 млн голосов было отдано за участников Всероссийской муниципальной премии «Служение». Об этом 15 января сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Премияслужение.рф

Отмечается, что голосование проходило на сайте премияслужение.рф и было доступно всем жителям России после регистрации на сайте.

На премию могли выдвигаться главы муниципальных образований, работники муниципалитетов и муниципальных организаций, муниципальные служащие, председатели, исполнительные директоры и сотрудники Советов муниципальных образований субъектов РФ, сельские старосты, председатели и члены ТОС, муниципальные депутаты.

По результатам приёмной кампании было получено 18 458 заявок на соискание премии от представителей муниципального сообщества из 89 регионов России, ещё 433 заявки было подано в специальной номинации.

Уточняется, что премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения, в том числе за внедрение цифровых технологий и создание эффективных каналов коммуникации с гражданами.

Представителей муниципального сообщества, деятельность которых наиболее ярко раскрывает понятие «служение», наградят за особый вклад в служение людям в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества», говорится в сообщении.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента России Владимира Путина, она присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Организатором премии выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что российский союз промышленников и предпринимателей по предложению президента Владимира Путина учредит премию для самых социально ответственных компаний страны. Гава РСПП Александр Шохин сообщил, что РСПП уже десять лет создает соответствующий реестр компаний, изучая степень их финансовой открытости, так что уже в 2024 году премия сможет получить победителя.

Глава государства предложил первых лауреатов этой премии наградить уже в 2024 году в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Он заверил, что государство будет всячески поддерживать ответственный бизнес, которому важны долгосрочная репутация и доброе имя, а также поддержка своих работников.