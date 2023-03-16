Путин пообещал поддержку бизнесу, которому важно доброе имя
Москва, 16 марта 2023, 15:09 — REGNUM Государство будет всячески поддерживать ответственный бизнес, которому важны долгосрочная репутация и доброе имя, а также поддержка своих работников. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
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Как передавало ИА REGNUM, Путин также отметил, что ответственный предприниматель является настоящим гражданином России и он не прячет активы в офшорах.