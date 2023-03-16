РСПП по инициативе Путина учреждает премию для ответственного бизнеса
Шохин заявил, что РСПП учредит премию для социально ответственного бизнеса
Москва, 16 марта, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Российский союз промышленников и предпринимателей по предложению президента Владимира Путина учредит премию для самых социально ответственных компаний страны, заявил 16 марта глава РСПП Александр Шохин.
Алексей Майшев/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
РСПП уже десять лет создает соответствующий реестр компаний, изучая степень их финансовой открытости, так что уже в 2024 году премия сможет получить победителя, отметил Шохин.