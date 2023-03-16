Москва, 16 марта, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Российский союз промышленников и предпринимателей по предложению президента Владимира Путина учредит премию для самых социально ответственных компаний страны, заявил 16 марта глава РСПП Александр Шохин.

Алексей Майшев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

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РСПП уже десять лет создает соответствующий реестр компаний, изучая степень их финансовой открытости, так что уже в 2024 году премия сможет получить победителя, отметил Шохин.