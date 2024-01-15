Воронеж, 15 января, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Воронежский футбольный клуб «Факел» подписал контракт с французским защитником Райаном Сенхаджи. Об этом 15 января сообщила пресс-служба команды.

ФК «Факел»

«Факел» подписал контракт с французским центральным защитником Райаном Сенхаджи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 26-летний футболист выступал за французские клубы «Сошо» и «Безье», болгарские «Монтану», «Пирин», датский «Яммербугт» и алжирскую «Кабилию».

В последнее время он играл в чемпионате Болгарии за «Левски» (Крумовград), в составе которого провёл 17 матчей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, полузащитник футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян перейдёт в венгерский «Ференцварош». По словам председателя совета директоров «Пари НН» Дмитрия Кондратова, вопрос о трансфере 22-летнего футболиста зависит только от оплаты и личных переговоров венгерского клуба с полузащитником.