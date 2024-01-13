Нижний Новгород, 13 января, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян перейдёт в венгерскую команду «Ференцварош». Эту информацию 13 января подтвердил председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

Михаил Терещенко/ТАСС Эдгар Севикян

«Правда ли, что Севикян переходит в «Ференцварош»? Да, правда», — привело его слова издание «РБ-спорт».

По его словам, теперь вопрос о трансфере 22-летнего футболиста зависит только от оплаты и личных переговоров венгерского клуба с полузащитником.

В нынешнем сезоне Севикян сыграл за «Пари НН» в 24 матчах в РПЛ и Кубке России, отличившись в них семью голами.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря 2023 года хавбек московского «Локомотива» Константин Марадишвили перешёл в «Пари НН» на правах аренды. Соглашение об аренде рассчитано до конца сезона 2023/24.

Марадишвили перешёл в «Локомотив» из ЦСКА за €7 млн в сентябре 2021 года. В общей сложности сыграл в составе «железнодорожников» 48 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь голевых пасов.