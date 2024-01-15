Москва, 15 января, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Предварительные слушания по иску Российского авторского общества (РАО) против Филиппа Киркорова начнутся 20 февраля, говорится в определении Арбитражного суда Москвы. РАО требует у певца 2 млн рублей за нарушение авторских прав.

Evgeny Philippov/Global Look Press Филипп Киркоров

«Иск заявлен о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений», — написано в акте.

Ранее пресс-служба Российского авторского общества пояснила, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, которые он исполнил в Кремлёвском Дворце в апреле 2022 года. В списке тех, кому не заплатил Киркоров и чьи права теперь защищает РАО, значатся Ирина Дубцова, Олег Газманов, Илья Резник, Раймон Паулс, Дмитрий Маликов и другие.

Пресс-секретарь Киркорова рассказала, что о поданном иске знает, но позиция певца будет озвучена позже, уточняет «РИА Новости».

10 января ИА Регнум сообщало о подробностях иска РАО к Киркорову. В пресс-службе общества заявили, что он не заплатил 13 авторам. При этом организация, защищающая права авторов, предлагала певцу решить конфликт мирным путём и вела с ним по этому поводу переговоры. Киркоров так и не выплатил деньги за исполненные песни в Кремлёвском Дворце в апреле 2022 года.