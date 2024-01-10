Москва, 10 января, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Российское авторское общество подало иск в Арбитражный суд Москвы к певцу Филиппу Киркорову за нарушение прав авторов и композиторов 13 песен. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певец Филипп Киркоров

В РАО заявили, что исполнитель не выплатил вознаграждения авторам 13 песен, которые он исполнил в Кремле в период с 27 по 30 апреля 2022 года. Организация неоднократно предлагала Киркорову урегулировать ситуацию, вела с ним переговоры, но так и не добилось желаемого результата.

«Исковое заявление направлено в защиту прав авторов и композиторов 13 музыкальных произведений, в их числе «Цвет настроения черный», «Полетели», «Единственная моя». Эти композиции были исполнены Филиппом Бедросовичем Киркоровым без выплаты вознаграждения авторам на мероприятии, которое проходило в Государственном Кремлевском дворце», — уточнили в пресс-службе РАО.

Сам певец сложившуюся ситуацию пока не комментировал.

Как передавало ИА Регнум, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Российского авторского общества (РАО) к певцу Филиппу Киркорову на 2 млн рублей. Он поступил для регистрации 28 декабря. Дата заседания по делу пока не назначена.

21 декабря Киркоров принял участие в «голой» вечеринке телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor. Видео с события распространились в соцсетях. На ролики обратили внимание российские чиновники и общественники. Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева и ещё несколько гостей мероприятия (Дима Билан, Ксения Собчак и Лолита) позднее опубликовали видео с извинениями.

После вечеринки певца стали вырезать из телеэфиров и отменять его концерты. В частности, артиста убрали с официального постера фильма «Иван Васильевич меняет всё», а телеканал ТНТ переснял сцены с участием певца. Также выступление Филиппа Киркорова вырезали из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» на Первом канале.