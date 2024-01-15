Москва, 15 января, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Появившийся в небе над Японией «огненный шар» был, вероятно, небольшим болидом и сгорел в атмосфере. Об этом заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

Кадр из видео

Утром 15 января в японском сегменте социальных сетей появились кадры с летящим по небу ярким объектом. Они были сделаны в основном в восточной и северо-восточной частях Японии.

«Скорее всего, пролетел небольшой болид, они сгорают в атмосфере, просто оставляют светящийся след», — сказал «РИА Новости» Железнов.

Учёный добавил, что каждый год на Землю падают несколько сотен тысяч тонн метеоритного вещества. Технический прогресс позволяет почти каждому жителю планеты снять болиды на телефон, в связи с чем возникает ощущение, что таких явлений стало больше.

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Ранее Железнов предположил, что астероид Апофис, который в 2029 году пролетит мимо Земли, может сбить один из находящихся на геостационарной орбите спутников.

Как сообщало ИА Регнум, «огненный шар», замеченный над Японией, летел со скоростью 42,4 км в секунду, а траектория его падения пролегала от залива Сагами до префектуры Нагано.