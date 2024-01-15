Токио, 15 января, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Жители Японии заметили пролетевший в небе огненный шар. Загадочное явление было зафиксировано в восточной и северо-восточной частях страны. Видео пролёта огненного шара жители опубликовали в социальных сетях.

Кадр из видео

Одним из первых о загадочном объекте сообщил куратор краеведческого музея города Хирацука Дайти Фудзии.

В соцсети X мужчина опубликовал запись с камер, которые установлены на его доме, а также с камеры в городе Фудзи префектуры Сидзуока.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859811" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Жители Японии утром в понедельник заметили в небе огненный шар

На кадрах видно, как по небу молниеносно пролетает яркий огненный шар. По его словам, скорость этого объекта составила 42,4 км в секунду, а траектория падения пролегала от залива Сагами до префектуры Нагано.

Позже в YouTube очевидцы стали выкладывать записи, на которых также был зафиксирован пролёт огненного шара.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2022 года в Японии над несколькими районами главного острова Хонсю пролетел яркий метеорит. По свидетельствам очевидцев, после пролёта в небе «огненного шара» некоторые из них слышали звук, похожий на взрыв. Тогда сообщалось, что уцелевшие фрагменты метеорита могли упасть на землю.

До этого пролёт метеорита в небе Японии был зафиксирован летом 2020 года. Предположительно, объект вылетел из пояса астероидов, находящегося между орбитами Марса и Юпитера. Вероятно, часть метеорита, которая не успела сгореть в атмосфере, упала в Тихом океане неподалёку от полуострова Идзу или рядом с полуостровом Босо.