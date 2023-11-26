Москва, 26 ноября, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Астероид Апофис, который в 2029 году пролетит мимо Земли, может сбить один из находящихся на геостационарной орбите спутников. Об этом заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

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По его словам, скорее всего, никаких последствий для спутников из-за пролёта астероида не наступит, так как «космос — большой, а объекты — маленькие». Кроме того, спутники движутся над экватором, и наклон орбиты у них большой.

«Теоретическая вероятность, пусть и небольшая, всегда существует, но, по предварительному расчёту, Апофис всё-таки пролетит немножко в стороне от геостационарных спутников», — сказал Железнов «РИА Новости».

В случае, если Апофис всё же «зацепит» орбиту спутников, это выведет из строя не более чем один аппарат. Это не вызовет заметных последствий для Земли.

По последним расчётам, астероид Апофис, который открыли в 2004 году, 13 апреля 2029 года пройдёт на расстоянии 32 тыс. км от Земли. Это расстояние соответствует орбитам геостационарных спутников.

Ранее научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин заявил в беседе с ИА Регнум, что астероид Апофис на Землю не упадёт. Прежние предположения об этом основывались на менее точных расчётах чем те, что доступны сегодня, пояснил он. Сурдин отметил, что падение такого тела на Землю привело бы к региональной катастрофе, а человечество пока не может защититься от столкновений с астероидами.